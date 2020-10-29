Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси»

Мужчина пришел в московский офис «Яндекс.Такси», облил себя бензином и пригрозил самоубийством, потребовав встречи с генеральным директором организации, сообщает РЕН ТВ.

Подробности инцидента выясняются. Официальных комментариев пока не было, цели человека не известны. Силовикам удалось задержать его, никто не пострадал.

По информации Telegram-канала «112», мужчину зовут Михаил. В ходе беседы с полицейскими он рассказал, что раньше работал таксистом в этой компании, но потом у него произошел конфликт с работодателями из-за невыплаты зарплаты, и в ответ его отключили от сервиса. Задержанный добавил, что пришел в здание офиса, чтобы поговорить с руководством.

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал фотографию мужчины и уточнил, что ему 50 лет, в «Яндекс.Такси» он работал три года. За это время его неоднократно блокировали.