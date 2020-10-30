Корова схватила ртом питона

На австралийской Северной территории замечена корова с мертвой змеей во рту. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Механик Эндрю Герц (Andrew Gertz) обратил внимание на необычную сцену, когда ехал на работу. «Я увидел, что из коровьего рта что-то свисает, притормозил рядом и понял, что это питон Рамсея», — рассказывает он. Длина змеи составляла около метра.

Мужчине не удалось выяснить, каким образом пресмыкающееся оказалось во рту у коровы. По мнению Герца, она могла схватить питона ртом после того, как он потревожил ее.

«Тут встречаются коровьи шкуры, звери, попавшие под колеса, кости кенгуру, — утверждает механик. — Но я никогда не видел, чтобы змея стала добычей коровы, особенно такая свежая». Его начальник, в прошлом работавший на ранчо, и другие местные жители, с которыми он беседовал, сошлись на том, что подобные случаи очень редки.

Австралийские питоны Рамсея водятся от Квинсленда и Нового Южного Уэльса на западе через центральную Австралию до юго-западной оконечности материка. Средняя длина этих змей составляет 1,5 метра, однако встречаются особи длиной до 2,7 метра.

В 2018 году сообщалось, что в английском графстве Восточный Сассекс коровы убили пожилого мужчину, который гулял с собаками. Когда стадо бросилось к ним, он попытался спасти питомцев и погиб под копытами.