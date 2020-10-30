В Китае родились детеныши редкого золотого тигра

В китайской провинции Чжэцзян родилось четверо детенышей редкого золотого тигра, пишет Daily Mail.

Самец и три самки появились на свет 19 октября на территории зоопарка Taihu Lake Longemont Paradise. По словам специалистов, никаких проблем со здоровьем у них не выявлено. Зоопарк уже опубликовал кадры с новоиспеченными подопечными — на видео животные резвятся в специальных инкубаторах.

Сотрудники парка отметили, что тигрята находятся под круглосуточным наблюдением, так как их мать пока не проявляет к ним привязанность из-за «отсутствия материнского опыта». «Золотой тигр — редкий подвид бенгальского тигра, появившийся вследствие генетической мутации», — отметили в пресс-службе.

Как уточняет Daily Mail, в 2014 году в мире насчитывалось около 30 особей данного вида. Подобных животных насчитывается меньше, чем панд.

Ранее в индийском штате Западная Бенгалия нашли редчайшую желтую черепаху. Необычное животное обнаружили в пруду в городе Бардхаман во вторник, 27 октября. Прибывший на место лесник Дебашиш Шарма достал рептилию из водоема и доставил ветеринарам. Он предположил, что внешний вид животного может быть связан с генетической мутацией или врожденным заболеванием.