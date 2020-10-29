Мужчина хотел почесать животик черной пантере и получил серьезные травмы

В американском штате Флорида на мужчину напала черная пантера. Об этом сообщает WPLG.

Инцидент произошел в частном зверинце, который принадлежит жителю города Дейви Майклу Погги (Michael Poggi). 50-летний Дуайт Тернер (Dwight Turner) хотел потрогать взрослую пантеру, которую тот держал в вольере возле своего дома. За 150 долларов (12 тысяч рублей) Погги разрешил ему поиграть с ней, почесать ей животик и сфотографироваться с животным.

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Когда Тернер зашел в вольер, пантера бросилась на него. В результате он получил серьезные травмы. Жена пострадавшего рассказала полицейским, что его правое ухо было разорвано пополам, а с головы свисал скальп.

Хозяина зверинца оштрафовали за содержание диких зверей в небезопасных условиях и обвинили в том, что он допустил полный контакт посетителя с крайне опасным животным. Он признал, что его действия были незаконными.

В ноябре сообщалось, что в американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, мужчина забрался в развлекательный парк «Ферма аллигаторов» после закрытия и прыгнул в загон с нильскими крокодилами. Ему удалось отбиться от хищников и убежать, но утром его задержала полиция.