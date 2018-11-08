Из жизни
 
Последние новости
Нефтяники нашли новый способ поднять цены на бензин
Телеведущий вышел из себя и унизил гостя-наркомана
Иран научился обходить санкции США
Подозреваемого в убийстве женщины в лифте задержали в Москве
США испытали оружие холодной войны
Трамп рассказал о встрече с Путиным
Российская туристка погибла на Кипре
Роналду задел фанатов «Манчестер Юнайтед»
Бандита-«цапка» отправили в штрафной изолятор после обеда с крабами
Новости партнеров

Американец прыгнул в бассейн с крокодилами и пожалел

Перейти в «Мою Ленту»

В американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, мужчина забрался в развлекательный парк «Ферма аллигаторов» после закрытия и прыгнул в загон с нильскими крокодилами. Об этом сообщает WJXT.

Человек в трусах, майке и шлепанцах бренда Crocs проник в парк около восьми часов вечера в понедельник, 5 ноября, когда «Ферма аллигаторов» была закрыта для посетителей. Для этого ему пришлось перелезть через несколько стен и заборов, в том числе с колючей проволокой. Какое-то время он бродил по парку, после чего залез на одну из построек и спрыгнул с ее крыши в водоем с тремя нильскими крокодилами длиной около 3,5 метра.

Одна из рептилий подплыла к нему сзади, схватила за ногу и потащила в воду. Сопротивляющийся мужчина ударил ее другой ногой и после недолгой схватки сумел вырваться, однако зубы крокодила оставили кровоточащие раны на его ногах. Он забрался на трехметровую стену, под которой сидели около двух сотен аллигаторов, прошел по ней, балансируя как канатоходец, и скрылся.

Около семи утра в полицию позвонил житель одной из улиц, расположенных недалеко от «Фермы аллигаторов». Он пожаловался на подозрительного человека в трусах, который прячется в кустах. Через несколько минут с полицией связались представители парка. Они сообщили, что камеры видеонаблюдения сняли мужчину, который прыгнул в загон с крокодилами. На месте происшествия нашли потерянный шлепанец бренда Crocs.

Виновником переполоха оказался 21-летний Брэндон Хэтфилд (Brandon Hatfield). Когда полицейские извлекли его из кустов, молодой человек рассказал, что его покусал дикий аллигатор. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении, хулиганстве и нарушении порядка отбывания условного осуждения.

Нильские крокодилы вырастают до пяти метров в длину. Они крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В апреле сообщалось, что в Зимбабве пьяный отдыхающий прыгнул в бассейн, где плавали три крокодила. Один из хищников вцепился в его левую руку, а другой схватил за голову. На помощь мужчине пришли два местных жителя.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Officials: Florida man bitten after jumping into alligator farm exhibit
Пьяный мужчина прыгнул в бассейн с крокодилами и выжил
Крокодил напал на нырнувшего в бассейн сотрудника мексиканского отеля
Крокодил напал на постояльцев отеля в Зимбабве
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

Палач по призванию

Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
08:31Сегодня

Мошенник осыпал любовницу подарками на деньги бывшей девушки

18:24 7 ноября

Полсотни злых тюленей загнали рыбака на скалу

19:40 7 ноября

Романтик предложил девушке выйти за него на бегу и разочаровал зрителей

Из жизни00:01 2 ноября

Тайна короля таблеток

Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
17:39 7 ноября

Младенцу отрезали четыре лишние конечности

14:45 7 ноября

Мать 12 лет просидела у постели лежащего в коме сына и дождалась его пробуждения

06:36Сегодня

Охотник перепутал друга с белкой и выстрелил ему в лицо

Из жизни00:02 6 ноября

«Мне с ними просто не о чем говорить»

Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
08:31 7 ноября

Мужчина случайно отпилил себе руку и вернул ее на место

16:19 7 ноября

Участницы конкурса красоты подрались из-за поддельных ягодиц

18:12 6 ноября

Посетители зоопарка закидали медленного крокодила камнями

Россия
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
Назван самый протестный город
Хабаровские коллекторы разместили детское порно ради мести
Эмигрировавших россиян захотели защитить от дискриминации
Все материалы
Мир
Трамп, женщины и геи
Кто победил на выборах в Америке
Трамп рассказал о встрече с Путиным
Служба охоты на геев арестовала десятерых мужчин в Танзании
Китайцы покормили подчиненных тараканами и поплатились
Трамп назвал виновника присоединения Крыма к России
Генпрокурор США отправлен в отставку
Российскому миллиардеру предъявили обвинение в Монако
Все материалы
Бывший СССР
Сказке конец
Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Петр Порошенко и Святослав ВакарчукВошли в роль
Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить
Киев описал ужасные последствия для Европы от «Северного потока-2»
Украинская активистка написала письмо Лаврову и попалась
Украинская бабушка дополнила карту СССР свастикой и попала на видео
Украина попыталась продать арестованное российское судно и потерпела фиаско
Все материалы
Экономика
Купили стабильность
Россия видит в долларе проблемы. Но для Африки он стал спасением
Сказочное Бали
После запуска нового рейса авиакомпании «Россия» Индонезия стала ближе
Черный передел
В этой стране белые отнимали у чернокожих все. Пришла пора поменяться местами
Иран научился обходить санкции США
Нефтяники нашли новый способ поднять цены на бензин
Чубайс захотел в Давос
Две трети всех товаров в России оказались поддельными
Все материалы
Силовые структуры
Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды
«Балай стукачилу за свисток»
Лучший карманник СССР — о тайном языке воровского мира
Бандит-«цапок» попался на тюремных обедах с икрой и крабами
Семья преступника тратила на его роскошную жизнь миллионы
Сотрудник ФСБ унизил бизнесмена и взялся за расследование его дела
Мать и сына зарезали в Москве
Брата бывшего главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе
Надгробия героев Советского Союза спасли со свалки по распоряжению Кожемяко
Все материалы
Наука и техника
Ядерный привет
Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
Раскрыта тайна появления загадочных пигмеев
Определено главное условие долгой жизни
Началась разработка российского стратегического бомбардировщика
В России спрогнозировали начало ядерной войны с США
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевВолчий билет
ЦСКА пал перед «Ромой». Подвел Акинфеев
Емельяненко-младший покинул «Ахмат»
ЦСКА в меньшинстве проиграл «Роме» в Лиге чемпионов
Мэйуэзер отрекся от боя с японским кикбоксером
Аршавин закончит с футболом
Назван самый популярный вид спорта в России
Футболист положил глаз не на ту девушку и был изгнан из «Ювентуса»
Все материалы
Культура
Дэвид Лэнг«Я был в жюри, присудившем Пулитцеровскую премию Кендрику Ламару!»
Один из столпов американской музыки о роке, хип-хопе и страсти по девочке
Неестественно и безобразно
Он вывел фотографии с песиками на новый уровень. За снимки ему платят миллионы
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме»Пять дней на роды
Сотня студентов двое суток гоняли нимф по сцене в уникальном проекте
The Beatles показали советских женщин и Красную площадь в новом клипе
Умер лауреат «Оскара» и автор песен Эдит Пиаф
Умер организатор «Бульдозерной выставки»
Фильм по мотивам сериала «Во все тяжкие» сочли ужасной идеей
Все материалы
Интернет и СМИ
Глаза не колет
Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
Чернокожую ведущую обмазали горячим шоколадом и пустили в эфир
Журналист устроил скандал в Белом доме и лишился аккредитации
Фотограф залез под юбку ничего не подозревающей модели и был обруган
Китайских нарушителей выследят по походке
Женщина рассказала о странной привычке принимать ванну и стала посмешищем
Престарелый пользователь Tinder потребовал в суде омолодить его
Все материалы
Ценности
Переобулись в воздухе
Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Пьяный ковбой
Что ел и пил Джордж Буш во время терактов 11 сентября и вторжения в Ирак
Высмеивавший брата принц Гарри неожиданно облысел
Любимый бренд Киркорова нажился на обвинивших Трампа в харассменте женщинах
Тело модели в белье ужаснуло фанатов
Бузову подняли на смех за наряд не по возрасту
Все материалы
Путешествия
«Рыбы здесь больше, чем воды»
Высохшее море, водка и огромные суслики: что россиянин нашел в Казахстане
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
Бортпроводники опозорили авиакомпанию и поплатились
Российская туристка погибла на Кипре
Заснувшего пассажира приняли за наркомана и вывезли из самолета
Самолет приземлился «на брюхо» и попал на видео
Все материалы
Из жизни
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Мошенник осыпал любовницу подарками на деньги бывшей девушки
Полсотни злых тюленей загнали рыбака на скалу
Романтик предложил девушке выйти за него на бегу и разочаровал зрителей
Мать 12 лет просидела у постели лежащего в коме сына и дождалась его пробуждения
Все материалы
Видео: Мерседес за 18 млн
Самый дорогой Mercedes-купе в России — почему SLS AMG столько стоит?
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Лодкомобиль
Два в одном или как американцы создали идеальную плавающую машину
И снова «Веста»: самые продаваемые машины России
25 наиболее популярных автомобилей российского рынка в октябре 2018 года
Компания Hyundai раскрыла очень роскошную «Крету»
Toyota построила спортивный пикап Hilux
Skoda показала интерьер нового хэтчбека Scala
Все материалы
Дом
Далеко и надолго
Почему квартиры в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Ипотечные долги россиян признали безнадежными
Немцев и украинцев уличили в любви к Санкт-Петербургу
Адвокат Петросяна рассказал о домашнем спа-центре Степаненко
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Все материалы