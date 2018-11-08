Американец прыгнул в бассейн с крокодилами и пожалел

В американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, мужчина забрался в развлекательный парк «Ферма аллигаторов» после закрытия и прыгнул в загон с нильскими крокодилами. Об этом сообщает WJXT.

Человек в трусах, майке и шлепанцах бренда Crocs проник в парк около восьми часов вечера в понедельник, 5 ноября, когда «Ферма аллигаторов» была закрыта для посетителей. Для этого ему пришлось перелезть через несколько стен и заборов, в том числе с колючей проволокой. Какое-то время он бродил по парку, после чего залез на одну из построек и спрыгнул с ее крыши в водоем с тремя нильскими крокодилами длиной около 3,5 метра.

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Одна из рептилий подплыла к нему сзади, схватила за ногу и потащила в воду. Сопротивляющийся мужчина ударил ее другой ногой и после недолгой схватки сумел вырваться, однако зубы крокодила оставили кровоточащие раны на его ногах. Он забрался на трехметровую стену, под которой сидели около двух сотен аллигаторов, прошел по ней, балансируя как канатоходец, и скрылся.

Около семи утра в полицию позвонил житель одной из улиц, расположенных недалеко от «Фермы аллигаторов». Он пожаловался на подозрительного человека в трусах, который прячется в кустах. Через несколько минут с полицией связались представители парка. Они сообщили, что камеры видеонаблюдения сняли мужчину, который прыгнул в загон с крокодилами. На месте происшествия нашли потерянный шлепанец бренда Crocs.

Виновником переполоха оказался 21-летний Брэндон Хэтфилд (Brandon Hatfield). Когда полицейские извлекли его из кустов, молодой человек рассказал, что его покусал дикий аллигатор. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении, хулиганстве и нарушении порядка отбывания условного осуждения.

Нильские крокодилы вырастают до пяти метров в длину. Они крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В апреле сообщалось, что в Зимбабве пьяный отдыхающий прыгнул в бассейн, где плавали три крокодила. Один из хищников вцепился в его левую руку, а другой схватил за голову. На помощь мужчине пришли два местных жителя.

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