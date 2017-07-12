Крокодил атаковал нырнувшего в бассейн сотрудника мексиканского отеля

Сотрудник отеля на мексиканском острове Косумель в Карибском море нырнул в бассейн на территории гостиницы, где на него напал крокодил. Об этом сообщает El Comercio.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 9 июля. 23-летний мужчина спустился в бассейн, не заметив рептилию в темноте. Согласно заключению служащих гражданской обороны, крокодил успел укусить пострадавшего как минимум пять раз, в том числе, за обе руки. Служащий смог выбраться при помощи других работников отеля, которые бросали в хищника камни и палки.

Мужчина был экстренно госпитализирован в частную клинику. Спасатели, работающие на острове, извлекли крокодила из бассейна, на это им понадобилось полтора часа.

Ранее в июле крокодил напал на американского туриста в мексиканском городе Канкун. Путешественник, отдыхавший в одном из отелей курорта, вышел на улицу и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил помочиться в расположенную рядом лагуну. Там на него напала рептилия, она откусила 40-летнему туристу правую руку выше локтя. На крики американца выбежал охранник отеля, который вызвал медиков.