Мужчина натравил на себя аллигатора и угостил его пивом

Два жителя американского штата Флорида поймали аллигатора и напоили его пивом. Об этом сообщает New York Post.

В конце августа 22-летний Ноа Осборн (Noah Osborne) поймал крокодила голыми руками в районе Ранчвуд-стрит в Палм-Сити. Американец удерживал рептилию, а его приятель, 27-летний Тимоти Кепке (Timothy Kepke), дразнил животное и вынудил его укусить себя за руку. После этого молодой человек напоил аллигатора пивом. Затем они отпустили рептилию на свободу.

Инцидент был снят на видео жителем соседнего дома, что дало основание полицейским обвинить мужчин в насилии над диким животным.

Когда 17 сентября представители правоохранительных органов явились в дом Кепке для допроса по делу, мужчина сознался в своих действиях. Он также рассказал сотрудникам, что выпил пару бутылок пива в тот день, но не был пьян.

В ходе допроса выяснилось, что в тот день с приятелями был еще один человек — их знакомая. Женщина подтвердила все показания Кепке и заявила, что укус аллигатора был результатом агрессивных действий мужчин.

3 октября Кепке и Осборн были арестованы по обвинению в незаконном отлове диких животных и направлены в тюрьму округа Мартин. Им также были выписаны штрафы на сумму пять тысяч долларов и 2,5 тысячи долларов (325 и 163 тысячи рублей соответственно). Мужчин выпустили в тот же день.

Ранее сообщалось, что житель штата Флорида был замечен за издевательством над аллигатором. Мужчина бил животное по голове, вставлял в его пасть сигарету и прятал его в обувную коробку, однако никаких обвинений молодому человеку предъявлено не было.

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