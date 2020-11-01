Берлинская пивная внесла Меркель в черный список из-за карантина

Берлинская пивная Ständige Vertretung («Постоянное представительство») внесла канцлера Ангелу Меркель в черный список. Об этом сообщили владельцы заведения Йорн Петер Бринкманн и Ян Филипп Бубингер в видеообращении в Facebook.

Возмущение рестораторов вызвало введение в Германии карантина, запрещающего работу предприятий общественного питания. Они сослались на исследование института Роберта Коха, по которому шанс заражения в гастрономических заведениях не превышает трех процентов.

По их словам, правительство не подготовилось ко второй волне эпидемии коронавируса. «Со стороны правительства не было предпринято никаких шагов, и было ожидаемо, что теперь врачи работают на грани возможностей», — заявили владельцы пивной.

Бринкманн и Бубингер отметили, что многие политики являются нашими гостями. «Некоторые из этих политиков решили вновь закрыть рестораны, запретить нам работать. Этих политиков мы немедленно вносим в черный список. Мы не будем рады канцлеру Ангеле Меркель, министру финансов Олафу Шольцу, премьер-министру Баварии Маркусу Зодеру, бургомистру Берлина Михаэлю Мюллеру», — заявили они, призвав своих коллег присоединиться к этому демаршу.

28 октября Меркель объявила о том, что власти страны вводят для населения новый жесткий карантин начиная со 2 ноября. В случае бездействия глава правительства предрекла коллапс германской системе здравоохранения. «Это жесткие меры», — подчеркнула Меркель, добавив, что власти в течение двух недель будут пересматривать эффективность каждого решения. Среди новых ограничений — закрытие баров, ресторанов, театров и кинотеатров. Школы и детские сады, а также магазины останутся открытыми, но в них будет обеспечено соблюдение социальной дистанции.