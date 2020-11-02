Вдова Шона Коннери рассказала о деменции и тяжелых последних днях актера

Британский актер Шон Коннери перед смертью страдал деменцией, заявила его вдова Мишелин. Ее слова передает Daily Mail.
«У него была деменция, которая сильно его подкосила. Его последнее желание уйти без шума исполнилось», — заявила Мишелин.
Вдова артиста подчеркнула, что последние дни своей жизни Коннери потерял способность общаться с близкими: «Ему житья не было, он не мог свободно изъясняться. По крайней мере, он умер во сне, и для него это был мирный уход».
О смерти Коннери сообщалось 31 октября. Прежде уже было известно о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком. Коннери наиболее известен по роли агента 007 Джеймса Бонда, он снялся в семи фильмах шпионской франшизы.