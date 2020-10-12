Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан

Британская актриса и модель Маргарет Нолан, сыгравшая «девушку Джеймса Бонда» в фильме «Голдфингер», умерла в возрасте 76 лет. Об этом в Twitter сообщил режиссер Эдгар Райт.

«Я работал с ней в прошлом году, она играла небольшую роль в "Прошлой ночью в Сохо". Она была очень веселой и умной, и, как можно догадаться, у нее была масса удивительных историй. Я очень рад, что знал ее», — написал кинематографист.

Причина смерти артистки не уточняется. Ее сын Оскар Дикс подтвердил газете Mirror, что Нолан скончалась в понедельник, 5 октября.

В «Голдфингере», вышедшем в 1964 году, Нолан сыграла массажистку Бонда. Она также появилась в титрах фильма, покрытая краской. Помимо этого, актриса снялась в картине с участниками группы The Beatles «Вечер трудного дня», лентах «Никакого секса, пожалуйста, мы британцы» и «Великий инквизитор», а также в сериалах «Возвращение в Брайдсхед» и «Сыщики-любители экстра-класса».