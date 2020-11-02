Назван неожиданный положительный эффект пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на поведение жителей России в экологическом плане, заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в беседе с радио Sputnik

«Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах <...> Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе», — сказал эксперт.

Однако, по словам эколога, есть также и вред от коронавирусной инфекции для окружающей среды. Он отметил, что появилось много мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок.

В апреле вице-премьер Виктория Абрамченко обязала Роспотребнадзор провести измерения качества воздуха в самых грязных российских городах, чтобы точнее установить источники вредных выбросов. Эпидемию коронавируса использовали для борьбы за экологию в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Снижение количества транспорта на улицах позволит получить более объективную информацию, кто именно отвечает за загрязнения.

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