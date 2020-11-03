Вокзал в Нидерландах эвакуировали из-за угрозы взрыва

Вокзал в нидерландском городе Утрехт эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает издание De Gelderlander.

Отмечается, что на данный момент ищут мужчину, который выкрикивал угрозы в поезде. Посетители вокзала эвакуированы, движение поездов приостановлено. Рядом со зданием находится полиция, скорая помощь, а также задействован полицейский вертолет.

По предварительным данным, в результате были задержаны два человека, сообщает РИА Новости.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались вечером у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших.

МВД Австрии объявило произошедшее терактом. Погибли как минимум пять человек, 22 человека пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) .