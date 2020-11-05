Dior выпустил чехол для наушников Apple по цене двух самых дорогих пар

Французский дом моды Dior представил новый чехол для беспроводных AirPods Pro по цене двух пар самых дорогих наушников компании Apple. На новинку обратили внимание в Hypebae.

Покрытие кейса выполнено из культового синего жаккарда с фирменным принтом с монограммами бренда, он отделан черной кожей и золотой фурнитурой на молнии. От прошлой модели чехла новый кейс отличается золотым логотипом Dior на лицевой части. С помощью небольшого черного кожаного ремешка чехол крепится к сумке Dior 30 Montaigne для создания полного комплекта. Его также можно использовать как отдельный аксессуар.

Стоимость описанного кейса для AirPods Pro на официальном сайте Dior составляет 500 долларов (40 тысяч рублей), что почти в два раза превышает стоимость самих наушников американской компании (в российских магазинах они стоят около 24 тысяч рублей).

Ранее в октябре бренд Gucci подняли на смех за рваные колготки за 190 долларов (15 тысяч рублей). На изделие обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта @diet_prada, освещающего различные курьезы в мире моды. «Вопрос к тем, кто заплатил 190 долларов за рваные колготки: вы в порядке?» — гласит подпись под постом, который набрал больше 80 тысяч лайков.