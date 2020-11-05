Песков прокомментировал инициативу о пожизненных гарантиях экс-президентам

Пожизненные гарантии экс-президентам применяются во многих странах и не являются новацией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя законодательную инициативу о пожизненных гарантиях бывшим главам государств. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 5 ноября.

«Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана», — сказал он.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении экс-президенту неприкосновенности вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. Согласно документу, бывшего главу государства не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать.

Решение о лишении статуса неприкосновенности экс-президента может принять Совет Федерации в течение трех месяцев после выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления.