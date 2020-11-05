Россияне признались в отсутствии времени на отдых от работы и быта

Почти половина россиян — 49,5 процента — призналась в отсутствии времени на отдых от работы и быта. Об этом говорится в опросе СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», результаты приводит РБК.

Эксперты пришли к выводу, что времени на полноценный отдых не хватает не только работающим россиянам, но и тем, кто занят только ведением домашнего хозяйства.

Более 35 процентов занятых участников опроса пожаловались, что им не хватает времени на полноценный отдых от работы. Причем так высказались 36,4 и 34,3 процента мужчин и женщин соответственно. Еще 14,1 процента опрошенных заявили, что не работают, однако устают от большого количества домашних дел. Среди них оказались 20,1 процента женщин и 7,5 процента мужчин.

Также респонденты оценили уровень стресса в своей повседневной жизни. 53,3 процента опрошенных признались, что периодически испытывают стресс, но могут с ним справляться. Однако 23,8 процента опрошенных испытывают стресс почти всегда. О почти полном отсутствии стресса рассказали лишь 21,6 процента россиян.

Опрос проводился методом телефонного интервью, в нем приняли участие более 1,5 тысячи жителей России из всех федеральных округов.

Ранее россиянам назвали их главные ценности. Любовь к родине, согласие и взаимопомощь — главные ценности российского общества, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин.