Ученый назвал число нуждающихся в реабилитации после COVID-19 россиян

Больше 80 процентов от числа выздоровевших россиян нуждаются в реабилитации после COVID-19, заявил генеральный директор Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта Министерства труда и социальной защиты РФ Геннадий Пономаренко. Его слова передает РИА Новости.

По словам ученого, ранняя респираторная реабилитация не показана пациентам с тяжелым течением коронавируса, а ее сроки должны быть определены с помощью ряда параметров состояния больного.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей предложил разработать специальный механизм, который поможет выделить людям, перенесшим коронавирус, средства на отдых в российских санаториях. В объединении уверены, что таким образом понизится нагрузка на медиков, а трудоспособное население сможет быстрее восстановить свое здоровье.

За прошедшие сутки в России выявили 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордом. Общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 1 581 693.