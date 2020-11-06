Российский вирусолог сравнил влияние на кожу спирта и перчаток

Руки лучше обрабатывать спиртовым раствором, а не надевать перчатки, потому что они могут плохо повлиять на кожу. Об этом заявил вирусолог, ведущий сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов, передает Nation News.

По словам специалиста, перчатки могут вызвать раздражение кожи, в том числе экзему, несмотря на свои защитные свойства.

Чепурнов рекомендовал носить с собой пульверизатор с 65-70-процентным спиртовым раствором после касания поверхностей, которые трогали много людей.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что перчатки не защищают от заражения коронавирусом, а наоборот, могут способствовать заражению другими инфекциями. По его мнению, перчатки — это коммерческий проект, и вируса нет на различных поверхностях. К перчаткам же пристают «всякие кишечные бактерии и грибы», но даже в них люди могут потрогать лицо.

Зверев также считает, что бессмысленно дезинфицировать улицы, так как микробы становятся устойчивы к таким средствам. При этом, по его мнению, носить маски необходимо — если в помещении оба человека находятся в масках, с ними вероятность заражения составляет 1-2 процента.