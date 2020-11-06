Тысячи избирательных бюллетеней не доставили вовремя в США

Почтовая служба США не смогла доставить вовремя более 150 тысяч бюллетеней на избирательные участки до окончания голосования на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на данные ведомства.

Как пишет издание, более 12 тысяч из этих бюллетеней приходятся на пять штатов, где имя победителя до сих пор не названо.

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В зависимости от законов определенного штата доставленные позднее дня выборов бюллетени могут быть либо засчитаны, либо признаны недействительными. Так, в Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании бюллетени, которые пришли после 3 ноября, будут подсчитаны, поскольку очтовые штемпели датированы днем выборов. При этом в Аризоне и Джорджии задержавшиеся бюллетени не учитывают.

Ранее американские судебные наблюдатели опубликовали сравнение данных демографической статистики и регистрации бюллетеней избирателей. В ходе исследования специалисты выявили почти два миллиона махинаций с голосами электората. Выяснилось, что в 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, у которых есть право голосовать. При этом в некоторых штатах эта цифра разнилась почти в два раза.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Трамп заявлял, что подозревает противника в подтасовке голосов, и потребовал остановить их подсчет в одном из штатов. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.