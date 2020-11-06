На Кубани сняли на видео падение метеорита

Житель Краснодарского края снял на видео падающий метеорит. Запись опубликована на странице «Типичный Кропоткин» в Instagram.

На кадрах видно светящийся шар, пересекающий небо, и несколько ярких вспышек. «Весь полет, конечно, заснять не успел, слишком неожиданно это было», — подписал автор, отметив, что объект был «размером с футбольный мяч».

Мужчина указал, что видео было снято в поселке Кубань, а сам метеорит упал в районе Казанской горы. Подписчики в комментариях отметили, что тоже видели явление, но не успели его запечатлеть.

Эксперт телеканала «Кубань 24» подтвердил, что объект на записи является болидом — космическим телом, которому удалось вторгнуться в атмосферу Земли. Специалист добавил, что подобные явления происходят довольно редко.