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Родившую ребенка российскую ученицу выгнали из школы за «испорченный имидж»

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Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Девятиклассницу Алену из села Сунтар в Якутии выгнали из школы за беременность. Директор школы заявила, что девочка «портит имидж школы», сообщает «Комсомольская правда».

Отец школьницы рассказал, что после того, как его дочь родила ребенка, к ним домой пришла директор учебного заведения и стала требовать, чтобы ученица переходила в вечернюю школу. У дочери появилось много других забот, но она хочет окончить школу, добавил мужчина.

Позже в суде установили, что педагоги нарушили право несовершеннолетней на образование, что является прямой дискриминацией. Начальник районного отделения управления образования получил штраф.

По информации издания, Алена вновь учится в своей школе.

Ранее в городе Искитим под Новосибирском 13-летняя россиянка забеременела от 14-летнего школьника. Пара скрывала беременность от родителей и планировала семью. Взрослые обвинили во всем дистанционное образование, поскольку во время занятий дети были предоставлены сами себе.

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