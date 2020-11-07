На Украине обстреляли здание консульства Азербайджана

В Харькове неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Материалы по теме Пан или провал США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе? Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?

«Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь с 6 на 7 ноября около 02:30 часов. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Никто не пострадал, так как ночью в здании никого не было. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека», — говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана осудили инцидент и заявили, что будут сотрудничать с украинскими правоохранителям для привлечения виновных к ответственности. Также отмечается, что по факту обстрела возбуждено уголовное дело.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о вынужденном отступлении вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению ведомства, в течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября армянская армия обстреливала позиции вооруженных сил Азербайджана и мирные населенные пункты на различных направлениях фронта.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.