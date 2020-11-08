Британия закрыла въезд датчанам из-за мутировавшего коронавируса у норок

Великобритания закрыла въезд гражданам из Дании из-за мутировавшего коронавируса, обнаруженного ранее у норок. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

Правила вступили в силу 7 ноября, пока что они не распространяются на грузоперевозчиков.

Гражданам Великобритании, которые находятся в Дании, власти разрешат вернуться. Однако им и всем проживающим с ними на одной жилплощади придется соблюдать двухнедельный карантин. Как уточняется в сообщении британских властей, «обеспечение безопасности британцев останется главным приоритетом».

Ранее сообщалось, что заражение норок новым коронавирусом SARS-CoV-2 произошло еще в пяти странах помимо Дании — в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.

Перед этим правительство Дании объявило о закрытии Северной Ютландии и запретило жителям покидать территорию региона для того, чтобы остановить распространение нового типа коронавируса, обнаруженного у норок.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител.