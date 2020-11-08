Названа стоимость газификации России

Для реализации программ газификации в России необходимо почти два триллиона рублей. Такую сумму в статье для журнала «Энергетическая политика» назвал министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, проект также потребует дополнительных источников финансирования. Если проводить газификацию исключительно за счет инвестиций «Газпрома», российский бюджет лишится части дохода.

«Всего, по предварительным расчетам "Газпрома", для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 триллиона рублей. Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация — одна из основных социальных задач страны. В этой связи, по нашему мнению, только средствами "Газпрома" в данной ситуации не обойтись», — отметил Новак.

В сентябре сообщалось, что «Газпром» в ближайшие пять лет рекордно потратится на газификацию России. Глава компании Алексей Миллер заявил, что в 2021-2025 годах объем ожидаемых инвестиций в проект будет в три раза больше, чем в предыдущие пять лет. Он напомнил, что в августе компания приступила к подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации регионов и уже подписала 14 таких программ.