Россиянам начнут бесплатно проводить газ

Россиянам, проживающим в четырех регионах, в экспериментальном порядке начнут бесплатно проводить газ, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Минэнерго. Такая модель получила название социальной концепции газификации.

Инициатива министерства будет опробована в четырех субъектах РФ: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Их жителям не придется платить за проведение газа к домам и дачам.

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Право на льготу получат все жители регионов, попавших под действие пилотного проекта, независимо от того, сколько времени они проводят на участке, который собираются газифицировать. Ожидается, что реализация программы начнется в середине 2021 года, хотя ее сроки только предстоит утвердить на уровне правительства.

Финансировать программу планируется за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний. В настоящее время стоимость газификации участка колеблется от 45 до 280 тысяч рублей в зависимости от региона.

По действующему законодательству, газификация субъектов России проводится в рамках региональных и межрегиональных программ. При этом, по оценке Счетной палаты, план по газификации за последние три года выполнен на 15 процентов. В свою очередь Минэнерго утверждает, что текущий уровень газификации в целом по России составляет 70 процентов от потребностей населения.