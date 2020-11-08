Руководство Минздрава отправится в Петербург из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Санкт-Петербурге до максимальной отметки (1,28) увеличился коэффициент распространения коронавируса. В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью в регион отправится руководство Минздрава. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 8 ноября, ожидается прибытие первого замминистра здравоохранения России Игоря Каграманяна и помощника министра Оксаны Гусевой. Они окажут организационно-методическую поддержку властям города в связи с ростом заразившихся COVID-19.

В России за последние сутки выявили 20 498 новых случаев инфицирования в 84 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве — 5751, в Санкт-Петербурге число впервые с начала пандемии превысило одну тысячу человек.