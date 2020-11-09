Европа нанесла удар в торговой войне с США

Страны Европы нанесли удар по США в торговой войне и ввели новые пошлины на американские товары на 4 миллиарда долларов. Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале Евросоюза (ЕС).

ЕС вводит пошлины в размере 15 процентов на сельскохозяйственную продукцию и пошлины в 25 процентов на промышленную продукцию, в частности, товары авиастроения. Ограничения начнут действовать с 10 ноября 2020 года.

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Решение властей ЕС связано со спором вокруг американского производителя самолетов Boeing и его европейского конкурента Airbus, который длился с 2004 года. В Брюсселе обвиняли Вашингтон в избыточной господдержке американской компании. США в ответ заявляли, что ЕС необоснованно субсидирует местного производителя.

В 2019 году Всемирная торговая ассоциация (ВТО) вынесла первое решение в рамках разбирательства, предоставив США право вводить пошлины в отношении некоторых категорий европейских товаров на общую сумму в 7,5 миллиарда долларов в год. В октябре 2020-го она разрешила Евросоюзу принять контрмеры в виде пошлин в отношении товаров, но на меньшую сумму — четыре миллиарда долларов в год. Впервые обоюдные пошлины были введены ЕС и США летом 2018 года, когда Европа фактически присоединилась к торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем.