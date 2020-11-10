Вдову Шона Коннери захотели оштрафовать и отправить в тюрьму

Вдову британского актера Шона Коннери, художницу Мишелин Рокбрюн, захотели оштрафовать на 21 миллион фунтов стерлингов (около 27,6 миллиона долларов) и отправить в тюрьму. Об этом сообщает газета The Sun.

В Испании 91-летнюю Рокбрюн подозревают в налогом мошенничестве. Сама портретистка отрицает, что причастна к афере, связанной с продажей дома в Марбелье.

«Официальные запросы дважды отправлялись на Багамы, чтобы уведомить Мишелин об обвинительном заключении и назначенном судебном разбирательстве против нее, но испанские официальные лица еще не получили ответа», — рассказали источники издания.

Сам Коннери в 2014 году заявлял, что не предстанет перед судом за продажу их с супругой дома в 1999 году. Он был снесен, чтобы освободить место для 70 квартир, хотя правила гласили, что можно построить только пять. В итоге адвокаты актера, мэр Марбельи и шесть советников были заключены в тюрьму за мошенничество.

О смерти Коннери сообщалось 31 октября. Прежде уже было известно о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком.