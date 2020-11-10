Украина презентовала ударный «Сокол»

Украинское конструкторское бюро «Луч» презентовало макет ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сокол-300», сообщает Український мілітарний портал. Соответствующее видео доступно на YouTube.

Согласно публикации, на разработку изделия, стоимость которого в настоящее время оценивается в 45,6 миллиона гривен (более 123 миллионов рублей), ушло 1,5 года. В случае серийного производства БПЛА стоимость изделия снизится на 30-40 процентов.

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Отмечается, что «Сокол-300» оснащается украинской оптико-электронной станцией. В качестве двигателей предполагается использовать украинские АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЕ, а также австрийские Rotax 914. При использовании АИ-450Т2 максимальная скорость БПЛА составляет 580 километров в час, продолжительность полета — пять часов, дальность — 1300 километров. Радиус действия изделия оценивается в 150 километров при прямой радиосвязи и 300 километров — при использовании радиоретранслятора. Ожидается, что беспилотник сможет переносить более полутонны полезной нагрузки.

В июле агентство Defense Express сообщило, что Вооруженные силы Украины впервые испытали ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2 турецкого производства.