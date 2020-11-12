Московская восьмиклассница отравилась кокаином

В Москве восьмиклассница отравилась кокаином. Когда девочка пришла в себя, то заявила, что это произошло случайно. Ее бабушка рассказала, что «Алина — хорошая девочка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, из рассказа 14-летней москвички следует, что она гуляла в районе Аэропорт, увидела на подоконнике дома сверток с белым порошком и из любопытства открыла, в результате чего и произошло отравление. В отношении отца девочки завели административное дело за потребление наркотических средств несовершеннолетней.

Бабушка восьмиклассницы убеждена, что ее внучка — «хорошая девочка». При этом она рассказала, что девочка дружит с компанией, которая не нравится ее семье.

Кроме того, Mash уточняет, что это не первый случай, когда в крови школьницы нашли следы наркотических веществ. Аналогичная история произошла с ней весной. По словам бабушки, тогда девочка просто выпила вместе с вином таблетки, которые ей было нельзя.

Ранее ученые из Института социологии РАН заявили, что в России средний возраст первой пробы наркотиков вырос на три года, сместившись с 15–17 лет на 18–20. По словам специалистов, в 2013 году на возрастные периоды 15–17 и 18–20 лет приходилось практически одинаковое количество первых проб наркотиков. При этом в 2016 году эта разница стала значительной. Так, 27 процентов знакомились с запрещенными веществами в подростковом возрасте, а 45 процентов — в юношеском.