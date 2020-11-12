Москвичка задушила новорожденного сына и спрятала его в шкаф

В Москве местная жительница задушила новорожденного сына и спрятала его в шкаф. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, женщина родила ребенка дома 27 июня. После этого она якобы положила на лицо младенца пеленку, чтобы тот не смог дышать, и, желая скрыть ребенка от близких, спрятала его в шкаф. Сообщается, что на тот момент он был еще жив. В шкафу младенец задохнулся.

Как уточняет РЕН ТВ, у москвички есть еще один ребенок. Второго она решила убить, якобы опасаясь порицания со стороны семьи.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Ранее сообщалось о 37-летней жительнице Карпинска Свердловской области, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми. В отношении матери девочки возбудили дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»).