Пользователи Google Earth заметили в небе невероятно длинное облако

Пользователь YouTube под ником MrMBB333 рассказал, что заметил в картографическом сервисе Google Earth невероятно длинное облако, которое пересекает практически всю Азию. Ролик с доказательствами опубликован на его канале.

Исследователь отметил, что неоднократно видел подобное явление в 2019 году, причем в нескольких местах над планетой. Однако 9 ноября 2020 года ситуация повторилась: облако длиной примерно в пять тысяч километров вновь появилось над Евразией.

В комментариях выдвинули несколько версий происхождения необычного облака. Сторонники заговора предположили, что белая линия на небе — это лазерный луч, который призван изменять погодные условия. Другие люди уверены, что блогер увидел на картах след от метеора. Некоторые предположили, что такой след мог оставить сверхзвуковой самолет.

MrMBB333 нередко находит необычные объекты на картах Google. В ноябре 2018 года он обнаружил следы затонувшего города, а спустя полгода разглядел в сервисе «подводную лодку Гитлера» во льдах Антарктиды.