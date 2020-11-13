Европа признала запрет на полеты бесполезной мерой в борьбе с коронавирусом

Еврокомиссия сочла запрет на авиаперелеты бесполезной мерой в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

«Мы не считаем запреты на перелеты эффективными в сдерживании пандемии», — говорится в документе, подписанном еврокомиссаром по транспорту Адиной Валеан.

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В мае Еврокомиссия разрешила странам Евросоюза (ЕС) сохранить авиационные ограничения, введенные в условиях распространения вируса, но полгода спустя пришла к выводу о необходимости снятия мер.

Кроме того, в Европе сочли более эффективным соблюдение санитарных норм на борту во время перелетов. Данная рекомендация представлена на рассмотрение Европарламенту и Совету стран ЕС.

В сентябре Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри ЕС в условиях пандемии коронавируса и тем самым облегчить перемещения для туристов. В частности, речь идет о внедрении так называемой системы «светофора», согласно которой страны будут разделены на три группы в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

В конце июня совет ЕС согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз и составил списки стран, граждане которых могут свободно въезжать на территорию объединения. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения». Перечень регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса.

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