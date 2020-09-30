Стало известно об очередном отказе Европы открыть границы для россиян

Европа в очередной раз отказалась снять ограничения для российских граждан на фоне пандемии коронавируса. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, ЕС на этой неделе пересмотрел перечень государств, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы. «Пересмотр прошел на техническом уровне, без каких-либо изменений в списке», — уточнил он. Предполагается, что к обсуждению вопроса вернутся через несколько недель.

Таким образом, в настоящее время в список входят 11 стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности.

О предыдущем отказе ЕС пускать на территорию стран-членов союза россиян сообщалось 2 сентября.

Материалы по теме Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России Далеко зашли Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?

Ранее Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри сообщества в условиях пандемии коронавируса и тем самым облегчить перемещения для туристов. В частности, речь идет о внедрении так называемой системы «светофора», согласно которой европейские страны будут разделены на три группы — зеленую, оранжевую и красную — в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз и составил списки стран, граждане которых могут свободно въезжать на территорию объединения. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения». Перечень регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса.