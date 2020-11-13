«Роскосмос» запланировал провести музыкальный конкурс

Государственная корпорация «Роскосмос» запланировала провести музыкальный конкурс. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, передает ТАСС.

В «Роскосмосе» отметили, что конкурс планируется объявить после того, как пройдет пандемия коронавируса. Других подробностей там не сообщили.

Ранее «Роскосмос» открыл на своем сайте раздел с песнями генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина. На странице «Песни о космосе» появились музыкальные композиции и видеоклипы на песни Рогозина, его супруги Татьяны и других авторов. Их можно послушать онлайн или скачать.

Среди опубликованных песен такие композиции как «Без тебя на душе нет покоя», «Не стреляй!», «Танцы в небе» и «Рвем небо мы в клочья».