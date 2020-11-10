«Роскосмос» открыл на своем сайте раздел с песнями Рогозина

«Роскосмос» открыл на своем сайте раздел с песнями генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина. Об этом стало известно 10 ноября.

На странице «Песни о космосе» появились музыкальные композиции и видеоклипы на песни Рогозина, его супруги Татьяны и других авторов. Их можно послушать онлайн или скачать.

Среди песен на сайте «Роскосмоса» такие как «Без тебя на душе нет покоя», «Не стреляй!», «Танцы в небе» и «Рвем небо мы в клочья».

В сентябре корпорация «Роскосмос» вместе с Первым каналом и студией Yellow, Black and White объявила, что снимет первый в истории художественный фильм в космосе. Летом 2017 года Рогозин написал песню «Она не похожа на всех» о настоящих женщинах.