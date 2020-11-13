52-летняя телеведущая снялась полностью обнаженной с утюгом и маской

Британская телеведущая Лиззи Канди (Lizzie Cundy) снялась полностью обнаженной, прикрывая тело гладильной доской. На ее публикацию в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

52-летняя Канди попозировала дома без одежды. На размещенном в сети снимке они держит в руках утюг и защитную маску, на доске перед ней лежит множество средств индивидуальной защиты. «Делаю флаги из защитных масок, чтобы устроить вечеринку, когда все это закончится! Старайтесь оставаться позитивными!» — подписала она пост, который набрал около трех тысяч лайков.

Подписчиков обрадовала публикация ведущей. «Ты самая лучшая, спасибо за ободрение», «Как всегда сексуально», «Ты сделала мой день! Мало таких прекрасных женщин, как ты», «Нет слов, обворожительная», — хвалили они.

В октябре Лиззи Канди опубликовала аналогичный снимок. Она создала бикини из голубых медицинских масок и попозировала в самодельном костюме в собственном доме. Образ знаменитость дополнила еще одной маской на лице.