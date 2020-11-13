Власти назвали число умерших от COVID-19 петербургских врачей

В Санкт-Петербурге более 38 врачей признаны умершими от коронавируса, но реальное число смертей медиков выше. Об этом сообщил председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает «Интерфакс».

Он добавил, что семьи 38 работников получили компенсации.

Лисовец также обратил внимание, что на стихийном мемориале погибшим медикам есть фотографии врачей не только из Петербурга, но и из других регионов. По его словам, узнать, стал ли причиной смерти врача именно коронавирус, можно лишь по итогам комиссии. Родственники всех умерших получат деньги, однако оформление документов и их направление в Фонд соцзащиты делается в несколько этапов, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге вслед за Москвой усилили ограничительные меры из-за распространения коронавируса — с 14 ноября по 15 января будут запрещены мероприятия с участием более 50 человек, приостановлена работа кружков и секций, ограничена заполняемость залов в театрах и кино до 50 процентов.

10 ноября в Москве объявили об усилении ограничений. Студентов столичных вузов и колледжей переведут на дистанционное обучение, рестораны, бары и кафе перестанут работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей временно приостановят. Ограничения начнут действовать 13 ноября.