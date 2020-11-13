Китай испугался роста своих технологических компаний

Китайские технологические гиганты находятся под прицелом регулирующих органов страны. Они пытаются придумать антимонопольные правила, которые могли бы держать корпорации под контролем, пишет CNBC.

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Технологический сектор Китая рос практически без препятствий. «Как и Вашингтон, Пекин поддерживает отношения любви-ненависти со своими технологическими лидерами», — сказала партнер консалтинговой компании Trivium China Кендра Шефер. С одной стороны, компании олицетворяют успешную модернизацию Китая и его растущую мировую конкурентоспособность.

С другой стороны, Пекин думает, как вписать большие технологии в социалистическую рыночную экономику, отмечают эксперты. Китай испугался монополистического поведения технологических гигантов, пишет издание. Акции компаний резко упали 11 ноября из-за новостей о новом проекте антимонопольных правил. Он охватывает такие области, как ценообразование, способы оплаты и использование данных.

Ранее стало известно, что китайские власти объявили войну главному богачу страны — основателю Alibaba Джеку Ма. По данным The Wall Street Journal, председатель КНР Си Цзиньпин из-за высказываний Джека Ма лично дал распоряжение приостановить размещение акций компании Ant Group («дочка» Alibaba), которая выходила на китайский фондовый рынок. Ранее миллиардер раскритиковал правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий.