Умер основатель Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков

Основатель и бывший глава Московского индустриального банка (МИнБанк), член центрального совета «Справедливой России» Абубакар Арсамаков умер от коронавируса в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на сайте партии.

«Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, спасти его не удалось», — отмечается в сообщении. Он скончался в субботу, 14 ноября. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в Twitter выразил соболезнования его родным и близким.

Арсамаков родился в 1956 году в селе Тогус Казахской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева по специальности «промышленное и гражданское строительство». С ноября 1990 по май 1994 занимал пост управляющего Железнодорожным филиалом МИнБанка. В 1998 стал президентом финансовой организации.

Он контролировал банк до начала 2019 года, когда Центробанк объявил о санации МИнБа в связи с его неспособностью самостоятельно преодолеть финансовые трудности. Регулятору через принадлежит почти 100 процентов акций МИнБа, ранее Арсамакову и его семье принадлежали 12,42 процента МИнБанка.

В 2016 году он баллотировался в Госдуму от «Справедливой России». С декабря 2017-го он был полномочным представителем председателя партии в Воронежской области.