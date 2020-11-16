Раскрыта загадка появления Солнечной системы

Ученые Ливерморской национальной лаборатории Калифорнийского университета раскрыли загадку времени появления Солнечной системы, которое произошло примерно 4,5 миллиарда лет назад. Оказалось, что на формирование Солнца и протопланет ушло всего лишь 200 тысяч лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Солнечная система возникла в результате гравитационного коллапса большого облака пыли, из вещества которого состоит большинство небесных тел в ней, включая Солнце и планеты. Ранее астрономы наблюдали за другими планетными системами и пришли к выводу, что на коллапс облака и его превращение в родительскую звезду и планеты уходит 1-2 миллиона лет. Однако в ходе нового исследования выяснилось, что Солнечная система возникла очень быстро.

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Исследователи определили содержание изотопов молибдена в богатых кальцием и алюминием включениях (CAI), которые считаются самыми древними из датированных структурных элементов хондритовых метеоритов. Большинство CAI сформировались 4,567 миллиарда лет назад, в период от 40 до 200 тысяч лет, в высокотемпературной среде около молодого Солнца. Затем они были перенесены в регион, где образовались метеориты. Поскольку срок формирования CAI меньше, чем предполагаемый срок формирования Солнечной системы, было непонятно, на какую фазу пришлось появление включений.

Оказалось, что в CAI встречаются вариации изотопного состава молибдена, возникающие из-за неоднородного распределения вещества в протопланетном диске. Это означает, что формирование внешних и внутренних областей Солнечной системы пришлось на период появления включений, когда Солнце превращалось из протозвезды в звезду главной последовательности. Таким образом все вещество облака, из которого возникла большая часть Солнечной системы, было притянуто к Солнцу за 200 тысяч лет.