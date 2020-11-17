Российская нефтяная компания решила уйти из европейской страны

Российская нефтяная компания «Лукойл» решила уйти из газовой отрасли Румынии, продав проект по добыче газа в этой европейской стране, пишет издание G4media.ro со ссылкой на главу компании Romgaz, выступающей партнером «Лукойла», Адриана-Константину Волинтиру.

Речь идет о проекте Trident, разработка и добыча на котором осуществляется по концессионному соглашению с румынскими властями. Доля «Лукойла» с 2011 года составляет 87,8 процента, 12,2 процента принадлежит государственной Romgaz. Компания уже начала искать покупателя на свой пакет.

По словам Волинтиру, российская компания пока не объясняла мотивы своего решения. Ранее вице-президент «Лукойла» Леонид Федун говорил, что дальнейшее участие будет зависеть от успешности освоения и показателей добычи на новой скважине. Однако после окончания работ по бурению выяснилось, что она непригодна для разработки, из-за чего «Лукойл» понес убытки в шесть миллиардов рублей.

Trident пока остается последним газовым проектом «Лукойла» в Румынии после того, как в 2016 году компания вышла из аналогичного предприятия в другой части страны под названием Rapsodia. Также компании принадлежит нефтеперерабатывающий завод в румынском Плоешти и сеть автозаправочных станций.

Весной прошлого года «Лукойл» решил закрыть американское подразделение Lukoil International Upstream West Inc., занимавшееся разработкой нефтяных и газовых месторождений в нескольких странах Африки, Южной Америки и Европы. Также планировалось участие в проектах по добыче сланцевых нефти и газа в США, однако от них в итоге было решено отказаться из-за слишком высокой себестоимости, что и послужило причиной закрытия филиала.