Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Аудитор Счетной палаты отреагировал на обвинения в хищении фразой «что за ерунда?»
Путину доложили о регионе с самой большой заболеваемостью по коронавирусу
Сын российского министра протаранил инкассаторов на джипе и попал на видео
Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России
Минобрнауки отреагировало на иск студентов к МГУ из-за дистанционки
Стал известен кандидат на пост главы Мордовии
Мадонна показала шрам под платьем после операции
В США нашли написанную во время смертоносного урагана записку из Кубы
Алиев анонсировал совместные операции России и Турции в Карабахе
Microsoft представила собственный процессор для ПК
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские банки захотели блокировать карточные переводы почти на месяц

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ассоциация банков «Россия» (АБР) предложила увеличить срок блокировки подозрительных карточных переводов до 25 дней. Такая инициатива отражена в разработанных ею поправках в закон о национальной платежной системе, которые организация намерена вскоре отправить Центробанку, сообщает РБК.

В настоящее время максимальный срок приостановки трансакции (транзакции), а значит, оспаривания перевода, составляет пять дней, и их зачастую недостаточно. Поэтому в АБР хотят довести его почти до месяца.

В пояснительной записке отмечается, что по нынешним законам банки не вправе отказать мошеннику в выдаче средств, которые уже попали на его счет. В половине случаев те снимают деньги в течение первого часа после перевода. Организация ожидает, что принятие поправок позволит вернуть 15-30 процентов украденного.

Проект
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
Прочитать

Как объяснил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, механизм оспаривания может выглядеть следующим образом. Если трансакция не проведена, то она приостанавливается. А если завершена, то либо на карте получателя замораживается оспариваемая сумма, либо, если ее не хватает, блокируются все расходные операции.

Получатель средств должен будет в течение пяти дней подтвердить трансакцию (транзакцию), то есть предоставить соответствующие документы. Если этого не будет сделано, деньги вернут отправителю, а если трансакция (транзакция) подтвердится, то получатель сохранит их. Тем не менее блокировка все равно продолжится на оставшийся срок.

Сами документы передадут получателю, с ними он может обратиться в суд. Кроме того, банк передаст потенциальной жертве личные данные получателя. В случае физического лица это имя и место регистрации, а юридического — полное фирменное наименование, адрес места нахождения и основной государственный регистрационный номер. Получатель в случае претензии может сам заявить об ошибочном перечислении средств, тогда его личные данные не будут раскрыты отправителю.

Вице-президент Почта Банка Станислав Павлунин отметил, что предложения связаны с актуальной проблемой, но не решат ее. Суд не успеет рассмотреть дело за 25 дней, поэтому мошенник может дождаться истечения срок и снять средства.

В свою очередь в Тинькофф Банке напомнили о возможностях злоупотребления при личных расчетах. Например, человек может купить телефон с рук с помощью банковского перевода, а затем заявить, что это мошенническая трансакция (транзакция). У продавца не окажется на руках никаких документов, а значит, сохранить средства он не сможет.

В Центробанке подтвердили, что им известно о предложениях АБР, хотя они еще и не поступили. Представитель регулятора подчеркнул, что на первый взгляд эта инициатива требует серьезной доработки.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана, в ходе которого «младший менеджер банка» уговаривает клиента приехать в отделение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней
В России раскрыли новый способ телефонного мошенничества с поездкой в банк
Россиян научили разговаривать с телефонными мошенниками
Россиян начали обманывать по-новому
Другие материалы рубрики
Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
13:50Сегодня

Бурятские бизнесмены вышли на народный сход из-за локдауна

13:38Сегодня

Аудитор Счетной палаты отреагировал на обвинения в хищении фразой «что за ерунда?»

13:24Сегодня

Европейцы расхотели покупать машины Lada

Экономика13:19Сегодня

Давление цифры

Как digital гонит экономику из тени
11:45Сегодня

Россиян предупредили о проблемах с продажей текилы

10:57Сегодня

Минтруд ответил на возможное изменение системы пенсионных выплат

10:08Сегодня

У российских министерств нашли аномальные расходы

Экономика13:2416 ноября

«Инновации приведут к большим переменам в лесном бизнесе»

Глава совета директоров «Приангарского ЛПК» об экономике лесной отрасли
08:48Сегодня

Россияне на самоизоляции нашли отдушину в самогоноварении

06:03Сегодня

Компания из США захотела заменить куриные яйца по всему миру искусственными

05:25Сегодня

В России решили изменить систему выплат пенсионных накоплений

Россия
Хабаровский край подготовили к зиме
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
В Минздраве оценили эффективность антибиотиков при COVID-19
«Водка уже не так популярна»
 
Путину разрешили отправить военных в Карабах
В Москве увеличено число пунктов сдачи плазмы с антителами к COVID-19
«У нее была четкая страшная цель — уничтожить ребенка»
Откуда в российских женщинах берется ненависть к своим детям и кто на самом деле в этом виноват?
Все материалы
Мир
Трамп уволил главу агентства кибербезопасности США за слова о честных выборах
Обама рассказал о России, Трампе и Путине в своих мемуарах
Он описал слабые стороны российской политики и свои ошибки
Бывший президент Польши поведал о заработках США на ссорах его страны с Россией
«Я готов был отдать все деньги»
В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
Обама рассказал о своих муках из-за распада Сирии
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
В МИД ответили на вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Российские банки захотели блокировать карточные переводы почти на месяц
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
Давление цифры
Как digital гонит экономику из тени
Россиян предупредили о проблемах с продажей текилы
Минтруд ответил на возможное изменение системы пенсионных выплат
Все материалы
Силовые структуры
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
Гражданин Икс
30 лет назад арестовали Чикатило. История главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Раскрыты подробности гибели двух детей в московской квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о росте числа избежавших судимости россиян
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Бывшего главного криминалиста МВД России попросили посадить на десять лет
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Все материалы
Культура
Сын Джигарханяна опубликовал последнее фото отца
Тела в выгодном свете
Американский фотограф по-новому взглянул на обнаженное тело. Его снимками восхищается весь мир
Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера
«Месяцы слабости, бессонницы и боли»
Кто рискует пострадать от коронавируса и что ждет выживших?
Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач усомнился в верности диагноза соведущего «Вечернего Урганта»
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
В СК отказались возбудить дело о доведении журналистки до самоубийства
«Это какой-то беспредел»
 
Доктор Мясников перечислил смертельно опасные способы лечения коронавируса
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Снимки «пошлых» овощей довели телеведущих до истерики
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
Популярную российскую блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
Российские авиакомпании массово запросили допуски на рейсы за границу
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
Россияне массово захотели покинуть дом на Новый год
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Определена лучшая в мире авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Восьмилетняя девочка провалилась в 15-метровый колодец и провела там 45 минут
Пациент с COVID-19 сказал родственникам «мне не так уж плохо» и умер
Россиянин перепутал родственника с медведем и застрелил его
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»
История россиянки, которая переехала в Амстердам
Работница «Макдоналдса» раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Honda показала новый Civic
Наследник FX: каким получился Infiniti QX55
Все подробности о новом кросс-купе Infiniti
Lada 4x4 получит новую спецверсию
Путешествовать на Lamborghini? Мы это сделали. Снова
История одного побега: Краснодарский край, перевалы, Urus
Объявлены цены на лимитированную серию Hyundai Solaris в России
Уникальные модели Jeep, которые не стали запускать в серию
Внедорожники, которые рвутся в будущее, но не хотят расставаться с прошлым
Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
В Чечне появятся две библиотеки нового поколения
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
На Ставрополье высадили более 230 тысяч деревьев
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
В России объявили отбор программ по созданию селекционных центров
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы