«Фиксики» рассказали детям о сортировке отходов

Создатели популярного отечественного мультсериала «Фиксики» в одном из эпизодов мультфильма в доступной форме рассказали маленьким зрителям о важности сортировки и переработки бытового мусора. Об этом сообщает Ассоциация анимационного кино.

Новый эпизод, так и называющийся «Мусор», появился на официальном канале «Фиксиков» в YouTube. В нем герои попадают в разные приключения, попутно исследуя современные технологические процессы сортировки и переработки мусора. А главное — начиная понимать, что именно от этого сегодня зависит благополучие человека и окружающей его природы.

«Экологическая тема крайне важна для нашего сериала. Мы рассказываем детям, как устроен мир вокруг, и стараемся сформировать у них с самого раннего возраста правильные экологические привычки, важные для человека в 21 веке», — пояснила продюсер проекта Юлия Софронова, представляя новую серию.

Большую помощь авторам в работе над эпизодом оказал Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, курирующий вопросы раздельного сбора и накопления твердых бытовых отходов в столице. Стоит напомнить, что в Москве с января 2020 года действует собственная программа раздельного сбора и накопления отходов, позволяющая значительно увеличить процент отправляемых в переработку вторичных ресурсов. За это время было собрано более 600 тысяч тонн вторсырья, сообщил недавно заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Правила программы раздельного сбора отходов можно уточнить на сайте «Чистая Москва», а для совсем маленьких москвичей про них подробно рассказывают «Фиксики».

«Все, что попало на свалку, считай, пропало навсегда. Консервные банки, пластик, стекло будут без изменений лежать в земле сотни лет. А ведь их можно использовать еще раз. Например, если собрать 700 алюминиевых банок, можно сделать велосипед. Пяти килограммов старой бумаги хватит чтобы создать новый стул. Для рубашки понадобится всего 16 пластиковых бутылок. Все очень просто — не ленись сортировать мусор, и многие старые и ненужные предметы вместо свалки попадут на специальные заводы. Там им подарят вторую жизнь», — советуют герои мультсериала.