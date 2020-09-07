Путин раскритиковал ситуацию с мусором в российском регионе

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в видеоформате с врио главы Калужской области Владиславом Шапшой раскритиковал ситуацию с мусором в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 7 сентября.

«Область генерирует в целом по году где-то 2,5–3 миллиона тонн таких отходов, из них 0,5 миллиона тонн подлежит захоронению. Между тем, 5 из 14 полигонов уже практически на грани своих возможностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкционированных свалок», — сказал он.

Путин поручил включить область в соответствующую федеральную программу. Он также отметил, что в целом область развивается достаточно хорошими темпами.

Шапша, в свою очередь, заверил российского лидера, что будет сделано все необходимое для решения проблемы мусоропереработки. «Мы сделаем серьезные усилия для того, чтобы раздельный сбор мусора стал нормой для нас. И конечно, все вопросы, которые предусмотрены в программе, реализуем, в том числе и для рекультивации полигонов», — сказал он.

21 июля глава государства поручил обеспечить сортировку всего бытового мусора в стране в течение десяти лет. Также до 2030 года необходимо вдвое снизить объем отправляемых на полигоны отходов и создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, говорится в подписанном Путиным указе.

В декабре 2019-го Путин заявил, что российские власти и компании должны избавиться от серых схем и криминала в сфере переработки мусора.