На «Портале поставщиков» зарегистрировалось уже 200 тысяч пользователей

На интернет-платформе «Портал поставщиков» для проведения закупок для государственных и муниципальных нужд зарегистрировалось уже 200 тысяч поставщиков, почти половина из них — региональные компании и предприниматели, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков» — это современная и единая витрина закупок малого объема, позволяющая осуществлять все оперативные закупки в формате электронного магазина: котировочные сессии длятся от 3 до 24 часов, контракты заключаются и актируются в электронном виде с использованием электронной подписи — быстро, дистанционно и без бумажного носителя, подчеркнул вице-мэр.

«Мы видим, что за семь лет работы "Портал поставщиков" приобрел статус общероссийского проекта. В настоящий момент он объединяет поставщиков со всей страны и заказчиков из Москвы и еще 36 регионов. С начала 2020 года на платформе для совершения закупок малого объема зарегистрировалось почти 40 тысяч поставщиков. Всего на портале сейчас работают уже более 200 тысяч поставщиков, 40 процентов из которых — региональные компании и предприниматели. При этом 90 процентов всех поставщиков — представители малого и среднего бизнеса, доля индивидуальных предпринимателей составляет 14 процентов», — сказал заместитель мэра.

Больше всего на портале зарегистрировано представителей бизнеса из Москвы и Московской области — 119,1 тысячи и 20,6 тысячи поставщиков соответственно. Также в топ-5 по количеству зарегистрированных поставщиков входят Пермский край — 7,4 тысячи, Санкт-Петербург — 5,9 тысячи и Краснодарский край — 3,4 тысячи поставщиков.

«За 10 месяцев 2020 года между региональными поставщиками и столичными заказчиками на портале было заключено 59,4 тысячи контрактов на общую сумму 8,5 миллиарда рублей, что составляет порядка 30 процентов от общего объема закупок московских заказчиков на портале. Чаще всего московские заказчики закупают у региональных поставщиков медицинские, строительные и хозяйственные товары. Данное обстоятельство свидетельствует не только об открытости столичной системы закупок, но и наличии реальной возможности для региональных поставщиков выйти на московский рынок со своим предложением. А московские поставщики получают уникальную возможность расширить рынки сбыта без дополнительных затрат», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В топе закупок на портале медицинские товары, техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт, строительные и хозяйственные товары, а также услуги по санитарному содержанию и уборке. Кроме того, портал поставщиков показал себя удобным сервисом для закупок медицинского оборудования и антисептических средств для государственных заказчиков, что крайне важно в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Портал поставщиков» был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13 процентов. Каталог уникальных товаров, работ и услуг сегодня содержит уже более 845 тысяч наименований.