В США умер ставший миллиардером сын эмигранта из России

В Нью-Йорке (США) умер один из богатейших миллиардеров города и сын эмигранта из России Шелдон Солоу, ему было 92 года, сообщает Bloomberg. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет 3,1 миллиарда долларов. В свою очередь американский Forbes ставит его на 167-е место среди богатейших американских предпринимателей за 2020 год, оценивая его капитал в 4,4 миллиарда долларов.

Солоу умер в центре Weill Cornell в Нью-Йорке, до этого у него диагностировали лимфому, рассказала его 48-летняя жена. В его владения входили офисные здания и 2000 квартир на Манхэттене, также предприниматель коллекционировал картины, ему принадлежали работы Матисса и Модильяни.

Солоу родился в 1928 году, его отец эмигрировал в США из России. Самый известный объект Солоу — 50-этажное офисное здание, построенное в 1972 году на Манхэттене рядом с Центральным парком. Небоскреб получил название Solow Building. Там находятся хедж-фонды, модный дом Chanel и частные инвестиционные компании. Преемником Солоу станет его сын Стефан Соловьев, который работает в семейной фирме больше 20 лет.