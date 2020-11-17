Богатейший человек мира потратил миллионы долларов на защиту природы

Богатейший человек мира и основатель Amazon Джефф Безос пожертвовал 791 миллион долларов на защиту окружающей среды. Миллиардер написал об этом в своем Instagram.

Предприниматель отдал деньги в 16 экологических организаций, которые «работают над инновационными, амбициозными и динамичными решениями». Пожертвования, например, направят Всемирному фонду дикой природы (WWF), ClimateWorks Foundation и Институту мировых ресурсов. Они получат от пяти до 100 миллионов долларов. По словам Безоса, выделенная сумма — это только начало, он намерен тратить деньги на благотворительность и дальше.

«Последние несколько месяцев я учился у невероятно умных людей, для которых главная цель в жизни — это бороться с изменением климата и негативным влиянием на природу. Меня вдохновляет то, что они делают, я рад помочь им», — написал Безос.

В начале ноября предприниматель продал акции своей компании на три миллиарда долларов. Таким образом, в общей сложности за 2020 год богатейший человек планеты избавился от бумаг своей компании более чем на 10 миллиардов долларов. Состояние Безоса оценивается в 183,8 миллиарда долларов.