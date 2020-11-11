Компанию богатейшего человека мира захотели наказать

Власти Евросоюза захотели наказать интернет-ретейлер Amazon, принадлежащий богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, за недобросовестную конкуренцию, пишет CNBC.

По данным Еврокомиссии, компания нарушала антимонопольное законодательство, используя данные независимых продавцов тех же товаров, что есть в ее ассортименте. В частности, собирались сведения о цене, объеме продаж и количестве покупателей.

Впоследствии все это использовалось для формирования собственной ценовой политики и маркетинговой стратегии. В частности, Amazon снижал цены на определенные товары, если замечал, что конкуренты ведут себя точно так же.

Расследование в отношении Amazon была начато летом прошлого года. 10 ноября Еврокомиссия заявила, что факт нарушений установлен и подтвержден.

Сама компания уже выразила несогласие с предъявленными обвинениями и заверила, что собирается «приложить все усилия для полного понимания фактов». Также она утверждает, что занимает лишь небольшую долю мирового рынка, не превышающую одного процента, а потому не могла критически влиять на ценообразование и другие процессы.