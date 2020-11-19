Одинокий пожилой россиянин залил соседей для привлечения внимания соцработников

В Петропавловске-Камчатском одинокий 72-летний мужчина, который не может самостоятельно выходить на улицу и не имеет дома телефона, залил квартиры соседей с четвертого по первый этаж для привлечения внимания социальных работников. Об этом пишет региональное агентство «Кам 24».

Как рассказала местная жительница Людмила Темникова, социальные службы перестали навещать пенсионера после того, как он якобы ударил костылем сотрудницу, не найдя дома паспорт. С 11 по 17 ноября мужчина оставался один. Затопив соседей, он признался, что сделал это специально.

«Когда мы оказались в квартире, у нас много вопросов возникло к социальной службе. Как они могли бросить его одного, если он не может даже себе продуктов купить?» — удивилась Темникова.

В результате пенсионера положили в больницу с диагнозом «деменция». В краевом министерстве социального благополучия и семейной политики издание заверили, что после выписки соцработник вновь будет ходить к пенсионеру и проверять его несколько раз в день. Тот факт, что мужчина остался один, в службе объяснили нехваткой сотрудников.

Ранее в Казани сотрудники скорой помощи привезли домой пожилого пациента после выписки из больницы, оставили его у соседей и соврали, что тот был госпитализирован не из-за COVID-19. Россияне предупредили, что у них маленький ребенок и они опасаются за его здоровье, но согласились принять пожилого человека. Узнав, что мужчина лежал в больнице с коронавирусом, они сразу вывели его из квартиры. Пенсионеру пришлось дожидаться приезда племянника в коридоре.