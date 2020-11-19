Россиянин вышел почистить автомобиль у подъезда и чудом избежал смерти

Жителя Владивостока вышел почистить свой автомобиль, который стоял у подъезда, и чудом избежал смерти: на его машину упала бетонная плита. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как россиянин стоит у автомобиля и чистит его. За несколько секунд до падения плиты мужчина замечает, что на него падает что-то сверху, и благодаря этому успевает отскочить от машины.

Бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома и приземлилась прямо на крышу автомобиля. В мэрии города РИА Новости подтвердили факт происшествия и сообщили, что на данный момент владелец машины ждет приезда полиции.